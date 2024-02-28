Пекин после слов Макрона призвал к скорейшему мирному урегулированию на Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе воинского контингента НАТО на территорию Украины заявила о неизменной позиции Пекина по скорейшему мирному урегулированию украинского кризиса.

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий», - приводит ТАСС слова Мао Нин.

Ранее сообщалось, что Макрон предложил усилить военную помощь Украине и направить войска НАТО в зону конфликта. Идея французского лидера не нашла поддержки и вызвала недоумение в ЕС и НАТО. В ФРГ заявили, что не пойдут по пути «сапоги на земле», а генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что «нет никаких планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины».



Напомним, что, по данным швейцарского МИД, сейчас в мире разрабатываются порядка десяти планов мирного разрешения украинского конфликта, как в странах Европы, так и в БРИКС. Одна из программ разработана в Китае.