Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Алтайском крае

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае. В ходе проверки он посетил производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии, где создаются составные части для авиационных и зенитных снарядов, боеприпасов РСЗО, гранат и патронных лент.

«Страна выделила огромные деньги, чтобы вы могли производить здесь то, что надо. Огромные деньги. Все напрягаются, все делают все для того, чтобы это оборудование пришло сюда... Вы должны пахать в три смены», - сказал Шойгу.

Руководитель предприятия рассказал главе Минобороны, что объем создаваемой на заводе продукции увеличен в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом. Он также сообщил, что производство активно развивается, запускаются новые участки и строятся дополнительные производственные мощности. За прошлый год на заводе установили около 300 новых станков.

Также Сергею Шойгу доложили об открытии в 2023 году лицензированного учебного центра при предприятии, где до конца 2024 года пройдут подготовку около 200 специалистов. Достичь этого удалось благодаря реализуемым проектам по модернизации производственных линий с помощью нового высокотехнологичного оборудования, а также за счет наращивания производственных мощностей.

Ранее Шойгу приехал с проверкой на предприятие ОПК в Нижегородской области. Он отметил рост производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам почти в 22 раза.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.