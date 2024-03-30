Шойгу доложили о 3,5-кратном увеличении производства на заводе ОПК в Алтайском крае

На предприятии оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае с 2022 года объемы выпускаемой продукции увеличился в 3,5 раза. Об этом заявил руководитель завода министру обороны России Сергею Шойгу.

На заводе активно развивается производственная база и запускаются новые участки, также ведется создание дополнительных производственных мощностей. В 2023 году на заводе установлено около 300 новых станков и оборудования. На предприятии строится новый комплекс объектов производства и хранения продукции.

Шойгу поставил заводу задачу ускорить строительство новых производственных площадей.

«Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее. У нас на трех объектах здесь экспертиза идет уже три месяца», - заявил Шойгу в ходе визита.

За два года число сотрудников завода увеличилось до 1 600 человек. Уровень их зарплат увеличился на 30% и превышает средний уровень по региону. Также на предприятии был открыт учебный центр, где до конца 2024 года подготовят около 200 специалистов.

Напомним, что Шойгу провел инспекцию предприятий оружейно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Глава оборонного ведомства проверил ход производства составных частей к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов