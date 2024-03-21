Шойгу: производство комплектующих к артиллерийским боеприпасам выросло в 22 раза

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в Нижегородскую область проверил выполнение гособоронзаказа и указал на рост производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам. Об этом сообщает оборонное ведомство.

«Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается», - сказал министр.

Шойгу указал на серьезные изменения, которые произошли после его предыдущего визита. Благодаря росту производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам удается поддерживать поставку необходимых снарядов в зону проведения военной операции по защите Донбасса.

Также министр оценил скорость работы оборонных предприятий. Производство необходимой продукции проходит с опережением графика. Достичь такого результата удалось благодаря вводу в строй новых объектов, добавил Шойгу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.