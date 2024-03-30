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Зеленский впервые допустил переговоры без возврата к границам Украины 1991 года

В первый раз прозвучала идея возврата к границам не 1991, а 2022 года.
Анастасия Бобылева 2024-03-30 07:50:58
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE, Globallookpress

Владимир Зеленский впервые допустил идею мирных переговоров с Москвой без требования о возвращении к границам 1991 года, которое выдвигалось Киевом ранее. Об этом он сообщил телеканалу CBS.

Он сообщил, что Москва будет «готова к диалогу», если Украина останется в пределах границ, которые были в 2022 году, до начала спецоперации. Также Зеленский призвал западных партнеров предоставить необходимую военную помощь для изменения ситуации в зоне боевого столкновения.

Киев неоднократно отвергал идею мирного урегулирования конфликта с Москвой. Когда Папа Римский Франциск призвал Украину начать переговоры с Россией, украинский МИД вызвал посла Ватикана, чтобы выразить ему недовольство.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ готова гарантировать законные интересы участников мирных переговоров. Однако интересы России при этом тоже должны быть учтены, сообщил министр.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #мирные переговоры
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