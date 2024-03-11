МИД Украины вызвал посла Ватикана после призыва Папы Римского к миру

Украинское министерство иностранных дел 11 марта вызвало посла Ватикана - апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса, чтобы выразить ему недовольство словами Папы Римского Франциска. Ранее в СМИ он призвал киевские власти начать переговоры с Россией.

«Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором», - сообщается на официальном сайте украинского ведомства.

В пресс-службе отметили, что ожидали другую реакцию от Святого престола, а именно «сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом».

Украина, продолжили в МИД, стремится к миру, который «должен быть справедливым и основанным на формуле мира», предложенной лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

«Формула мира» Зеленского подразумевает переговорный процесс по украинскому конфликту без участия России. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это, назвал ее запретительными требованиями для переговоров.

В российском МИД отмечали, что Киев вряд ли готов к переговорам с Россией, имея намерение «собраться без России в Швейцарии, все решить и потом передать России». Такое готовящееся России предложение глава МИД Сергей Лавров назвал ультиматумом.