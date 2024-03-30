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Десятки белых шаров запустили в небо над «Крокусом» в память о погибших

К месту трагедии прибыли сотрудники зарубежных дипмиссий, чтобы возложить цветы.
Алексей Курильченко 2024-03-30 14:25:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Скорбящие по погибшим при теракте в «Крокус Сити Холле» запустили в небо десятки белых воздушных шаров. Акция прошла во время минуты молчания у стихийного мемориала.

К месту трагедии прибыли главы и сотрудники зарубежных дипмиссий. Они возложили цветы к мемориалу. Присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки.

Напомним, что в полдень у здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске прошла панихида по погибшим в ходе теракта. Вечером 30 марта у «Крокуса» пройдет симфонический памятный концерт. Начнется мероприятие в 19:52 с минуты молчания.

#акция #Трагедия #наш эксклюзив #воздушные шарики #Крокус сити холл
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