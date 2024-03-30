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Появились кадры панихиды на девятый день теракта в «Крокусе»

Перед началом богослужения священники зачитали соболезнования от Патриарха Кирилла.
Алексей Курильченко 2024-03-30 12:12:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На девятый день террористического акта в «Крокус Сити Холле» прошла панихида по погибшим. Скорбящие возлагаю у концертного зала цветы и раздаю свечки.

Панихиду совершает архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Перед началом богослужения священники зачитали соболезнования от Патриарха Кирилла.

Вечером у «Крокуса» пройдет памятная акция «Журавли». Ровно в 19:52, в момент начала теракта, пройдет минута молчания, а затем симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнит классическую музыку. Безопасность мероприятия обеспечат правоохранители.

#Теракт #Трагедия #наш эксклюзив #Панихида #Крокус сити холл
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