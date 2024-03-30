Появились кадры панихиды на девятый день теракта в «Крокусе»

На девятый день террористического акта в «Крокус Сити Холле» прошла панихида по погибшим. Скорбящие возлагаю у концертного зала цветы и раздаю свечки.

Панихиду совершает архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Перед началом богослужения священники зачитали соболезнования от Патриарха Кирилла.

Вечером у «Крокуса» пройдет памятная акция «Журавли». Ровно в 19:52, в момент начала теракта, пройдет минута молчания, а затем симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнит классическую музыку. Безопасность мероприятия обеспечат правоохранители.