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Знакомая Ислама Халилова рассказала, что мальчик стал популярен в школе

Спасший более 100 человек при теракте в «Крокусе» школьник хорошо учится, увлекается футболом.
Никита Черненко 2024-03-25 16:40:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ислам Халилов - 15-летний школьник, работавший гардеробщиком в ТЦ «Крокус Сити холл» - имеет много друзей, а его популярность в школе возросла еще больше после того, как он спас более 100 человек во время теракта. Об этом рассказала знакомая Ислама.

Как рассказала подруга мальчика, Ислам увлекается и занимается футболом, имеет хорошие оценки в школе и много друзей. Она отметила, что он очень общительный и назвала его «спокойным и хорошим парнем».

«Я знаю по рассказам своей подруги - она одноклассница Ислама - что друзей у него много и в классе его считают хорошим. И я его знаю как хорошего парня», - рассказала девушка.

После своего героического поступка популярность Ислама среди друзей выросла еще сильнее. Подруга вспомнила, что его друзья пересылали сообщения в Telegram-чаты и выражали гордость за их знакомого.

«Его все считают героем, я тоже думаю, что он герой и заслуживает награду. Мне тоже кидали сообщения, где рассказывали о его подвиге и говорили: "Вот Ислам какой герой, мы гордимся им "», - заявила знакомая.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее вручила награды ученикам школы в Красногорске Артему Донскому и Исламу Халилову за смелость и самоотверженность при оказании помощи в эвакуации граждан во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Сам Ислам, который спас сотни людей, указывая им путь во время эвакуации, заявил, что не считает себя героем и счел, что это было частью его работы.

#Теракт #герой #наш эксклюзив #школьник #Ученик #Крокус сити холл
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