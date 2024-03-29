Силы ПВО уничтожили 15 снарядов RM-70 Vampire под Белгородом

Украинские снаряды РСЗО RM-70 Vampire сбиты в Белгородской области, об этом пишет Минобороны РФ. Всего уничтожено 15 таких снарядов, уточняет ведомство.

«Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», - говорится в сообщении МО.

Из-за регулярных атак киевского режима в Белгородской области страдают мирные жители. Так, при недавнем обстреле ранения получили двое пожарных МЧС. Ранее один человек погиб в результате атаки БПЛА по Чернянскому району.