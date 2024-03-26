Двое пожарных МЧС пострадали при обстреле Белгородской области

В ходе обстрела украинскими боевиками села Головчино в Белгородской области было повреждено здание пожарно-спасательной части. Двое пожарных получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что система противовоздушной обороны сбила над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Град». Атака произошла в ночь на 26 марта.