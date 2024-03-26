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Двое пожарных МЧС пострадали при обстреле Белгородской области

Ранения разной степени тяжести получили начальник караула и пожарный.
Алексей Курильченко 2024-03-26 08:35:01
© Фото: МЧС РФ

В ходе обстрела украинскими боевиками села Головчино в Белгородской области было повреждено здание пожарно-спасательной части. Двое пожарных получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что система противовоздушной обороны сбила над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Град». Атака произошла в ночь на 26 марта.

#МЧС РФ #белгородская область #Обстрел #пожарные #ранения
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