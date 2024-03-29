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Президенту Молдавии Санду пришлось съехать с трассы из-за протестов

Президент Молдавии прибыла в Гагаузию на церемонию открытия высоковольтной линии электропередачи Вулканешты - Кишинев, но жители не обрадовались ее приезду.
Анастасия Бобылева 2024-03-29 13:55:52
© Фото: Lian Yi, XinHua, Globallookpress

Кортежу президента Молдавии Майи Санду пришлось съехать с трассы и ехать по проселочным дорогам из-за того, что путь преградили протестующие жители Гагаузии. Об этом пишет портал GagauzNews.

«Десятки жителей села Конгаз вышли на дорогу в знак протеста против приезда Санду и недовольства результатами ее работы», - пишет издание.

Санду приехала в Гагаузию, чтобы посетить церемонию открытия высоковольтной линии электропередачи Вулканешты - Кишинев, однако охране, которая ее сопровождала, пришлось несколько изменить маршрут до места назначения.

Президент Молдавии прокомментировала произошедшее. Она заявила, что вышедшихна протест гагаузцев привели за деньги и что они высказывали мнение «преступной группы». Ее слова привел Newsmaker.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул обсудила политическую обстановку в Молдавии с президентом РФ Владимиром Путиным. Она рассказала ему о «беззаконных действиях власти» в стране. Позже Генпрокуратура Молдавии объявила, что направит в суд дело против Гуцул за вовлеченность в «незаконные действия».

#в стране и мире #Молдавия #протест #Гагаузия #майа санду
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