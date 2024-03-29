МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Специалисты не смогли пробурить четвертую скважину на руднике «Пионер»

На руднике пробурены три скважины, однако четвертая скважина не дошла до нужной точки.
Анастасия Бобылева 2024-03-29 12:16:14
© Фото: mchs28, Telegram © Видео: mchs28, Telegram

В МЧС сообщили о неудаче специалистов, пытавшихся пробурить четвертую скважину на руднике «Пионер» в Амурской области. Под завалами, где случилось обрушение, уже полторы недели находятся рабочие, специалисты пробурили на месте уже три скважины.

«Четвертая скважина по итогам бурения в расчетную точку не вышла из-за горно-геологических условий», - цитирует сообщение ведомства Life.

Также в МЧС сообщили, что место проведения аварийно-спасательных работ посетили родственники заблокированных под завалами горняков. К месту происшествия приехали семьи 11 из них.

В пятой скважине удалось дойти почти до половины - 143 метра из расчетных 295, а в шестой специалисты достигли отметки в 157 метров из 315.

Пробуренные ранее скважины оказались почти полностью затоплены. В них, помимо воды, обнаружили лед и ил. Директор рудника решением Благовещенского городского суда заключен под стражу, он обвиняется в нарушении норм безопасности.

#в стране и мире #МЧС РФ #скважина #горняки #рудник пионер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322