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Шахта рудника «Пионер» почти полностью затоплена водой

На руднике в результате обрушения оказались заблокированы 13 горняков.
Анастасия Бобылева 2024-03-28 10:06:40
© Фото: МЧС РФ

Шахта рудника «Пионер», где 18 марта произошло обрушение, оказалась почти полностью затоплена водой. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой», - цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что вода и горная порода продолжают прибывать. В МЧС России заявили, что на руднике продолжается бурение скважин.

Ранее сообщалось, что три из четырех скважин на руднике «Пионер» оказались затоплены, МЧС опубликовало видео с камеры, которая обнаружила воду и лед. Под завалами обрушенного рудника находятся 13 горняков, их судьба до сих пор неизвестна.

#в стране и мире #обрушение #Шахта #рудник пионер
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