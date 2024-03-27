Директора обрушившегося рудника «Пионер» заключили под стражу

Директора рудника «Пионер», в шахте которого 18 марта произошло обрушение, заключили под стражу решением Благовещенского городского суда. Он обвиняется в нарушении норм безопасности, об этом пишет пресс-служба суда.

«Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бирюкову А.В., обвиняемому в нарушении требований безопасности при производстве работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ)», - указано в сообщении.

Наказанием за указанное преступление может стать лишение свободы на срок до семи лет.

Арест продлится почти два месяца, до 19 мая. Такую меру пресечения выбрали из-за риска, что на свободе подозреваемый может сбежать, уничтожить доказательства или воздействовать на свидетелей.

В результате обвала на руднике «Пионер» в шахте оказались заблокированы 13 рабочих. За ночь с 23 на 24 марта с места обрушения вывезли 182 кубометра грунта, 25 марта задержали управляющего директора рудника. О состоянии горняков пока ничего не известно.