МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Директора обрушившегося рудника «Пионер» заключили под стражу

Ранее сообщалось о задержании директора, его подозревают в нарушении требований безопасности.
Анастасия Бобылева 2024-03-27 08:13:59
© Фото: МЧС РФ

Директора рудника «Пионер», в шахте которого 18 марта произошло обрушение, заключили под стражу решением Благовещенского городского суда. Он обвиняется в нарушении норм безопасности, об этом пишет пресс-служба суда.

«Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бирюкову А.В., обвиняемому в нарушении требований безопасности при производстве работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ)», - указано в сообщении.

Наказанием за указанное преступление может стать лишение свободы на срок до семи лет.

Арест продлится почти два месяца, до 19 мая. Такую меру пресечения выбрали из-за риска, что на свободе подозреваемый может сбежать, уничтожить доказательства или воздействовать на свидетелей.

В результате обвала на руднике «Пионер» в шахте оказались заблокированы 13 рабочих. За ночь с 23 на 24 марта с места обрушения вывезли 182 кубометра грунта, 25 марта задержали управляющего директора рудника. О состоянии горняков пока ничего не известно.

#арест #Шахта #Обвал #рудник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 