Генштаб ВС РФ: срок военной службы по призыву составит 12 месяцев

Срок службы россиян по призыву по-прежнему составит один год, заявил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», - сказал он.

Весенний призыв стартует в России с 1 апреля. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 апреля. К участию в специальной военной операции не будут привлекать новобранцев, призванных на службу. Цимлянский подчеркнул, что призывников не направят в новые регионы страны.

Треть призванных срочников направят в учебные соединения и воинские части, где они в течение пяти месяцев будут осваивать современную технику. Они получат военно-учетную специальность, уточнил Цимлянский. Прошедших обучение направят в войска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.