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Призывники-срочники не будут отправляться в новые регионы России

Вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что военнослужащие, проходящие срочную службу, не будут участвовать в выполнении задач СВО на территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
2024-03-29 11:48:58
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Военнослужащие, проходящие срочную службу по призыву, не будут направляться в новые регионы России или выполнять там задачи спецоперации. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга. 

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», - заявил он. 

Владимир Цимлянский уточнил, что все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории России. 

Кроме этого, Цимлянский отметил, что отправки призывников-срочников со сборных пунктов запланированы на 15 апреля этого года. 

При этом срок военной службы по призыву составит, как и ранее, 12 месяцев

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #призывники #срочная служба #ГОМУ Генштаба ВС РФ #Владимир Цимлянский
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