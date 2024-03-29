Призывники-срочники не будут отправляться в новые регионы России

Военнослужащие, проходящие срочную службу по призыву, не будут направляться в новые регионы России или выполнять там задачи спецоперации. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», - заявил он.

Владимир Цимлянский уточнил, что все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории России.

Кроме этого, Цимлянский отметил, что отправки призывников-срочников со сборных пунктов запланированы на 15 апреля этого года.

При этом срок военной службы по призыву составит, как и ранее, 12 месяцев.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.