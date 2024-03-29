Генштаб ВС РФ: срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО

Срочники весеннего призыва не будут привлекаться к участию в специальной военной операции. В 2024 году весенний призыв на срочную военную службу в российской армии пройдет в обычным режиме и никак не будет связан с проводимой специальной военной операцией.

В частности, он начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Для новобранцев из отдельных районов Крайнего Севера и некоторых других местностей, педагогов призыв на военную службу начнется с 1 мая и завершится также 15 июля. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Во-первых, хочу отметить, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, и педагогические работники образовательных организаций, призыв на военную службу которых пройдёт с 1 мая по 15 июля», - ответил он на соответствующий вопрос.

Обращаясь к призывникам и их родителям, представитель Генштаба поспешил успокоить их, отметив, что срок срочной службы по-прежнему составляет один год, а призванные на нее не привлекаются к участию в спецоперации.

«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов Российской Федерации планируется начать 15 апреля 2024 года», - добавил генерал-полковник Бурдинский.

Вместе с этим, продолжил он, большая часть новобранцев из военкоматов направится в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого призывники продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой.

В то же время те, у кого прохождение срочной военной службы завершается этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, подытожил руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Бурдинский.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении призывного возраста, согласно ему на срочную службу могут быть призваны мужчины от 18 до 30 лет.