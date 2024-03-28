В МВД рассказали, как вычислили авто террористов из «Крокуса»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как ее коллеги вычислили автомобиль террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе». По ее словам, номер машины полицейские определили по видеозаписям и после этого смогли отследить передвижения преступников.

Она рассказала, что в день трагедии к «Крокусу» подъехали начальник полиции УМВД России по городскому округу Красногорск Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков.

«Они незамедлительно проследовали в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения», - пишет Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские взломали дверь в серверную и вместе с сотрудниками ФСБ посмотрели видеозаписи. Номер машины преступников удалось зафиксировать. Благодаря этому удалось определить маршрут передвижения подозреваемых и впоследствии их задержать.

Двух фигурантов дела о «Крокусе» обвинили в терроризме. Им может грозить пожизненное лишение свободы. Суд избрал обоим меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Согласно обновленному списку МЧС, в «Крокусе» в результате теракта погибли 143 человека. Опознано 84 тела, в числе которых дети от 9 до 16 лет.