МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД рассказали, как вычислили авто террористов из «Крокуса»

Полицейские, прибыв на место трагедии, сразу проследовали в серверную и посмотрели видеозаписи, на которых был зафиксирован автомобиль террористов.
Анастасия Бобылева 2024-03-28 09:13:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как ее коллеги вычислили автомобиль террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе». По ее словам, номер машины полицейские определили по видеозаписям и после этого смогли отследить передвижения преступников.

Она рассказала, что в день трагедии к «Крокусу» подъехали начальник полиции УМВД России по городскому округу Красногорск Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков.

«Они незамедлительно проследовали в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения», - пишет Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские взломали дверь в серверную и вместе с сотрудниками ФСБ посмотрели видеозаписи. Номер машины преступников удалось зафиксировать. Благодаря этому удалось определить маршрут передвижения подозреваемых и впоследствии их задержать.

Двух фигурантов дела о «Крокусе» обвинили в терроризме. Им может грозить пожизненное лишение свободы. Суд избрал обоим меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Согласно обновленному списку МЧС, в «Крокусе» в результате теракта погибли 143 человека. Опознано 84 тела, в числе которых дети от 9 до 16 лет.

#в стране и мире #Автомобиль #Теракт #МВД #Ирина Волк #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322