Россия решит все задачи СВО и обезопасит новые регионы, заявил Путин

Владимир Путин заявил о том, что Россия решит все задачи в ходе специальной военной операции и обеспечит безопасность в новых регионах страны.

Ранее Путин заявил, что специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство россиян. Об этом он сказал в послании Федеральному собранию. Тогда он подчеркнул, что Россия отстаивает суверенитет и безопасность страны, защищает соотечественников. По словам главы государства, российский народ сплочен и предан стране.

В день праздника Национальной гвардии России, 27 марта, президент обратился с поздравлением ко всем причастным к Росгвардии - военнослужащим, сотрудникам и гражданскому персоналу. Отдельное внимание в обращении он уделил тем сотрудникам Росгвардии, которые находятся в Донбассе, Новороссии и близким к зоне боевых действий районам.