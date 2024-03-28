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Россия решит все задачи СВО и обезопасит новые регионы, заявил Путин

Россия обеспечит безопасность в новых регионах и решит все задачи СВО.
Мария Зайцева 2024-03-28 20:09:12
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress

Владимир Путин заявил о том, что Россия решит все задачи в ходе специальной военной операции и обеспечит безопасность в новых регионах страны.

Ранее Путин заявил, что специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство россиян. Об этом он сказал в послании Федеральному собранию. Тогда он подчеркнул, что Россия отстаивает суверенитет и безопасность страны, защищает соотечественников. По словам главы государства, российский народ сплочен и предан стране.

В день праздника Национальной гвардии России, 27 марта, президент обратился с поздравлением ко всем причастным к Росгвардии - военнослужащим, сотрудникам и гражданскому персоналу. Отдельное внимание в обращении он уделил тем сотрудникам Росгвардии, которые находятся в Донбассе, Новороссии и близким к зоне боевых действий районам.

#Путин #Донбасс #заявление #СВО
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