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Путин поблагодарил Росгвардию за труд в борьбе с преступностью и терроризмом

27 марта свой праздник отмечают войска Национальной гвардии России (Росгвардия) - силовая структура, много лет носившая название Внутренних войск МВД сначала СССР, а потом и России.
Марина Крижановская 2024-03-27 00:00:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением ко всем причастным к Росгвардии - военнослужащим, сотрудникам и гражданскому персоналу по случаю 213-ой годовщины своего существования.

«Уважаемые товарищи! Сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии РФ. Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», - заявил он.

Путин подчеркнул, что на Росгвардию возложены значимые и ответственные задачи, среди которых борьба с преступностью и терроризмом, экстремизмом, а также охрана и защита важнейших стратегических, в том числе промышленных, транспортных и инфраструктурных объектов. Вместе с этим росгвардейцы эффективно контролируют сферу оборота оружия.

«В тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами вы обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы Президента России. Четко и слаженно действовали при проведении крупнейших мероприятий и форумов, в том числе таких как турнир "Игры будущего" и Всемирный фестиваль молодежи», - отметил глава государства.

Особый акцент Путин сделал на тех сотрудниках Росгвардии, которые служат в Донбассе и Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий.

«Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений», - перечислил он.

Россия всегда будет помнить героев, добавил Путин, которые погибли в праведной борьбе за нее и за будущее российского народа. В основе высокого авторитета Росгвардии - уважение людей, понимание значимости этой профессии, обратил внимание российский лидер и выразив уверенность, что росгвардейцы и впредь будут делать все, «чтобы оправдать и укрепить это доверие общества». Путин пожелал сотрудникам Федеральной службы войск национальной гвардии России новых успехов и всего самого доброго их семьям, родным и близким.

Войска Росгвардии исчисляют свою историю с 1811 года - в этот год 27 марта была создана внутренняя стража, солдаты которой мужественно проявили себя во время Великой Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а после и при разрешении межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве, участвуя в операциях против международных террористов на Северном Кавказе и защищая конституционный порядок и государственность новой России.

#в стране и мире #годовщина #росгвардия #Владимир Путин #ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ
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