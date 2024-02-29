Путин заявил, что спецоперацию поддержало абсолютное большинство россиян

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин констатировал, что специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство россиян. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия отстаивает суверенитет и безопасность страны, защищает соотечественников. По словам Путина, именно россиянам принадлежит решающая роль в праведной борьбе, а российский народ сплочен и предан своей стране.

«Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа», - заявил Путин.

Послание президента Федеральному собранию проводится каждый год. В нем дается оценка положению дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. В этом году выступление показывают по телевидению и на уличных экранах городов России, а в зале Гостиного Двора присутствуют наши военнослужащие.