Четверо боевиков из «Крокуса» внесены в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно данным ведомства, в перечне оказались: Саидакрами Рачабализода (1994 г. р.), Шамсидин Фаридуни (1998 г. р.), Далерджон Мирзоев (1991 г. р.), Мухаммадсобир Файзов (2004 г. р.).

Ранее в Министерстве внутренних дел России рассказали, как был вычислен автомобиль террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, номер автомобиля вычислили по видеозаписям, затем отследили передвижение боевиков.

По обновленному списку МЧС, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. Опознано 84 тела, среди которых есть дети от 9 до 16 лет.