Эксперт Мендкович: США дали куцую информацию о теракте в «Крокусе» для алиби

Американские спецслужбы не передали Российской Федерации всю информацию о готовящемся террористическом акте в «Крокус Сити Холле», потому что хотели обеспечить себе алиби и боялись раскрыть свои источники. Такого мнения придерживается глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Я предполагаю, что как раз была дана куцая и неполная информация в духе "готовится теракт, где как и когда - не скажем". Именно для создания алиби, прикрытия», - сказал эксперт в разговоре со «Звездой».

Мендкович считает, что Соединенным Штатам не удалось прикрыться, поскольку ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация), который взял на себя ответственность за совершение теракта в «Крокусе», может быть связан с ЦРУ и использоваться как оружие для совершения терактов.

Ранее газета New York Times писала, что напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном не позволили официальным лицам США поделиться какой-либо информацией о заговоре из-за опасений, что российские власти могут узнать источники и методы их разведки.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что переданная Вашингтоном информация о подготовке теракта в России в начале марта носила общий характер. Глава российского силового ведомства предположил, что за нападением могут стоять Соединенные Штаты, Великобритания и Украина.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.