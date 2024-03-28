NYT: спецслужбы США не дали России всю информацию об угрозе теракта

Американские спецслужбы не стали передавать России всю имеющуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокусе», чтобы не раскрывать свои источники. Об этом пишет издание New York Times.

«Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах», - говорится в публикации.

Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к информации, опубликованной в New York Times. Он подчеркнул, что в Кремле по этому поводу ничего не известно.

В начале марта Вашингтон предупредил Москву о подготовке теракта, однако не дал конкретной информации, об этом рассказал глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Ранее сообщалось, что США не планируют помогать России в сфере безопасности после теракта. Такую позицию озвучил представитель Белого дома Джон Кирби. Он также заявил, что Штаты по-прежнему считают террористическую группировку ИГИЛ* ответственной за теракт.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.