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Шойгу вручил «Золотую Звезду» командующему группировкой войск «Центр»

Сергей Шойгу поздравил генерал-полковника Андрея Мордвичева и поблагодарил его за образцовое выполнение задач.
2024-03-28 13:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Об этом сообщает МО РФ. 

Сергей Шойгу поблагодарил Андрея Мордвичева за образцовое выполнение задач, пожелав дальнейших успехов в военной службе. 

«Это высшее звание в нашей стране, и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах», - заявил Шойгу, комментируя присвоение Мордвичеву звание Героя России. 

Глава Минобороны России подчеркнул, что Мордвичев выполняет свой долг достойно и уверенно, поэтому Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и вся страна по достоинству оценили его ратный труд.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что производство комплектующих к артиллерийским боеприпасам выросло в 22 раза.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Сергей Шойгу #Герой России #золотая звезда #Андрей Мордвичев
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