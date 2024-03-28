Шойгу вручил «Золотую Звезду» командующему группировкой войск «Центр»

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Об этом сообщает МО РФ.

Сергей Шойгу поблагодарил Андрея Мордвичева за образцовое выполнение задач, пожелав дальнейших успехов в военной службе.

«Это высшее звание в нашей стране, и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах», - заявил Шойгу, комментируя присвоение Мордвичеву звание Героя России.

Глава Минобороны России подчеркнул, что Мордвичев выполняет свой долг достойно и уверенно, поэтому Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и вся страна по достоинству оценили его ратный труд.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что производство комплектующих к артиллерийским боеприпасам выросло в 22 раза.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.