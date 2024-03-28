Путин посетил 344-й центр боевого применения Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин побывал в 344-м государственном центре боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ.

Во время рабочего визита глава государства осмотрел образцы военной летной техники. Также ему представили авиационные средства поражения.

«Также выполняется поиск ее. Головка самонаведения выполняет захват. Далее командир экипажа полностью понимает о том, что захват произведен, что это та цель, и <...> данная ракета. Далее ракета сама распознает по принципу "пустил-забыл", уничтожает цель и экипаж уходит с задачи», - рассказал Путину начальник отделения боевой подготовки 344-го центра.

Также президент осмотрел комплексный тренажер вертолета Ми-26, который позволяет экипажу увидеть не только картинку, но и ощутить подъем, просадку, взлет и выполнение крена.

Затем Путину представили управляемую ракету «Игла» для уничтожения воздушных целей с дальностью действия до 6 километров, противотанковую ракету «Атака» для поражения бронированных целей, дальность ее полета 6 километров и сверхзвуковую ракету «Вихрь» с дальностью полета до 10 километров, которая помогает экипажу находиться в зоне выполнения боевого задания непродолжительное время.

Кроме того, российский лидер осмотрел и другое ракетное вооружение, побывал в пилотажном комплексе Ми-8АМТШ. Также он побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в учреждении.

Это не первое посещение Путиным военных объектов и предприятий. В середине февраля он посетил новый цех «Уралвагонзавода». Сотрудники продемонстрировали ему современные станки и образцы уже готовой продукции.