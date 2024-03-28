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РИА Новости: террористы в «Крокусе» могли быть под психотропными веществами

Если применение боевиками психотропов подтвердится, то это станет отягчающим обстоятельством в суде.
Алексей Курильченко 2024-03-28 13:15:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Террористы, напавшие на посетителей «Крокус Сити Холла» могли в момент преступления находиться под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы», - заявил собеседник агентства.

Если применение боевиками психотропов подтвердится, то это станет отягчающим обстоятельством, которое будет учтено при вынесении приговора.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Четверо боевиков с огнестрельным оружием напали на посетителей и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека. Преступников задержали около 4 утра в субботу, 23 марта, в Брянской области. Суд арестовал фигурантов дела на два месяца, им предъявлено обвинение в терроризме.

#в стране и мире #террористы #Психотропные вещества #Крокус сити холл
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