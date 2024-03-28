РИА Новости: террористы в «Крокусе» могли быть под психотропными веществами

Террористы, напавшие на посетителей «Крокус Сити Холла» могли в момент преступления находиться под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы», - заявил собеседник агентства.

Если применение боевиками психотропов подтвердится, то это станет отягчающим обстоятельством, которое будет учтено при вынесении приговора.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Четверо боевиков с огнестрельным оружием напали на посетителей и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека. Преступников задержали около 4 утра в субботу, 23 марта, в Брянской области. Суд арестовал фигурантов дела на два месяца, им предъявлено обвинение в терроризме.