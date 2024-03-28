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Раскрыт механизм отслеживания сообщений террористов в Telegram с помощью ИИ

По словам эксперта Султансаида Муратчаева, команда мессенджера делает все необходимое для устранения вредоносных сообщений и сообществ, применяя для этого и искусственный интеллект.
Алексей Курильченко 2024-03-28 14:08:07
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Команда мессенджера Telegram регулярно модерирует сообщения и отслеживает сообщества, где может содержаться вредоносная информация. Об этом «Звезде» сообщил специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что мессенджер может быть инструментом для ведения террористической деятельности.

«Внутри Telegram уже используются некие "поисковики", которые ищут ключевые фразы и обращают на них внимание - на все такие странные слова команда реагирует и начинает фильтровать их. Сейчас разрабатываются различные технологии для поиска этих связок слов, связанных с противоправной деятельностью. Приходится обращаться к автоматизированным системам для обработки больших массивов данных - искусственный интеллект в этом совершенен. Как мне известно, Telegram ежедневно проводит такую работу и сообщает о ней - сколько сообществ было закрыто до этого происшествия (теракта в "Крокусе". - Прим. ред.)», - рассказал эксперт.

По мнению специалиста, властям следует больше сотрудничать с администрацией Telegram и оказывать содействие для обработки большого массива данных. Тем не менее команда мессенджера уже обладает компетенциями, чтобы вычислять чаты и сообщества злоумышленников.

«Я считаю, что такие случаи требуют дополнительной подготовки команды Telegram и государства. Стоит концентрироваться вокруг общих мер. Я не думаю, что мессенджер - это инструмент для террористов. Его предназначение - свободное распространение информации. А с вредоносными сообщениями Telegram и так борется», - рассказал Муратчаев.

Напомним, что Дмитрий Песков заявил, что в России пока не планируют блокировать Telegram. Тем не менее он отметил, что власти ожидали от Telegram большего внимания после теракта в «Крокусе». Известно, что боевики были завербованы через Telegram-канал.

#терроризм #искусственный интеллект #Дмитрий Песков #наш эксклюзив #Telegram
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