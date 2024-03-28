МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков призвал Дурова внимательнее следить за пользователями Telegram

По мнению Пескова, этот ресурс уникален с технологической точки зрения, но зачастую используется террористами.
Анастасия Бобылева 2024-03-28 09:35:37
© Фото: Thomas Trutschel, photothek, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал создателя и владельца Telegram Павла Дурова внимательнее следить за своим приложением, так как его часто используют террористы. Он назвал Telegram уникальным ресурсом с технологической точки зрения, однако отметил, что он является инструментом для террористической деятельности.

«Он все больше становится инструментом в руках террористов - используется в целях террористических», - цитирует Пескова Life.

При этом пресс-секретарь отметил, что в России пока не планируют блокировать Telegram.

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет, но, безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания», - пояснил он.

Ранее Роскомнадзор исключил возможность блокировки Telegram в России. Ведомство сообщило об этом в собственном Telegram-канале.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #Telegram #павел дуров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322