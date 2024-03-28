Песков призвал Дурова внимательнее следить за пользователями Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал создателя и владельца Telegram Павла Дурова внимательнее следить за своим приложением, так как его часто используют террористы. Он назвал Telegram уникальным ресурсом с технологической точки зрения, однако отметил, что он является инструментом для террористической деятельности.

«Он все больше становится инструментом в руках террористов - используется в целях террористических», - цитирует Пескова Life.

При этом пресс-секретарь отметил, что в России пока не планируют блокировать Telegram.

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет, но, безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания», - пояснил он.

Ранее Роскомнадзор исключил возможность блокировки Telegram в России. Ведомство сообщило об этом в собственном Telegram-канале.