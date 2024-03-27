В МИД РФ назвали ангажированной позицию Вашингтона по теракту в «Крокусе»

В МИД России прокомментировали позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле». По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, ангажированность Вашингтона в этом вопросе стала очевидна, когда он попытался «вывести из-под удара» Украину.

«Они сами себя разоблачили. Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю», - сообщила она, ее слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила, что, будь Вашингтон не вовлеченным, он бы сразу заявил о необходимости следствия и предъявления фактов, однако таких призывов не звучало.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что не исключает участия Великобритании и США в теракте. Однако он отметил, что пока «это общая информация», исходя из имеющихся фактов. Также, по его словам, украинские спецслужбы содействовали преступникам, а сам теракт готовили радикальные исламисты.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов отметил тот факт, что преступники после злодеяния направлялись в сторону Украины. Это может говорить о террористичском характере режима Киева, заявил дипломат.