Антонов заявил о террористическом характере режима Киева из-за трагедии в «Крокусе»

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал направление бегства боевиков после теракта в «Крокус Сити Холле» в сторону Украины. Он выразил недоумение по этому поводу и подчеркнул, что это может свидетельствовать о террористическом режиме Киева.

«Почему эти люди, эти бандиты, они стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? Я не понимаю, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, что если террористов действительно ждали на Украине, то режим Владимира Зеленского по сути стал террористическим. При этом Антонов заметил, что эти факты требуют тщательного расследования.

Он выразил настороженность попытками возложить ответственность за произошедшее на ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Также он сообщил, что представители Белого дома и Госдепартамента США почтили в российском посольстве память погибших при теракте.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в «Крокусе» погибли 139 человек. По данным на 15:00 25 марта пострадавших уже выписали из больниц, еще 96 человек остались на лечении.ИАР

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.