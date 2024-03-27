Официальных версий по теракту в «Крокусе» пока нет, заявил Песков

Специальные службы России продолжают расследование дела по теракту в «Крокус Сити Холле». Пока официальных версий никто не предоставлял. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Песков высказал мнение, что настаивание США на единственной версии трагедии сделано для переключения внимания.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направление бегства боевиков после теракта в «Крокус Сити Холле» в сторону Украины и заявил, что это может свидетельствовать о террористическом режиме Киева.

Политолог и эксперт российского совета по международным делам, Кирилл Семенов, отметил, что ИГИЛ* готов брать ответственность за любые теракты, в нынешних условиях оно заинтересовано в том, чтобы демонстрировать сохранение своей жизнеспособности.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.