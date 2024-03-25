Политолог Семенов оценил возможность участия ИГИЛ* в теракте в «Крокусе»

После теракта в Красногорске, в «Крокус Сити Холле» во Франции объявлен наивысший уровень тревоги. Накануне там прошло срочное заседание Совета по обороне. Эммануэль Макрон во время турне в Латинскую Америку предложил России усилить сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. Также он заявил, что боевики из Вилаят Хорасан* в последние несколько месяцев планировали нападения и во Франции, но тогда их удалось предотвратить.

«Эта конкретная группа, которая, судя по всему, причастна к этой атаке, предприняла несколько неудачных попыток на нашей территории, и, учитывая масштабы сети и ее намерения, а также в качестве меры предосторожности, основанной на веских и конкретных доказательствах, мы решили усилить угрозу» , - заявил Эммануэль Макрон.

Теракт в Крокусе сравнивают с атакой на парижский клуб Батаклан. Как и сегодня, ответственность за нее 8 лет назад ИГИЛ*. Но если тогда был разгар операции коалиции во главе США в Сирии, то теперь версия о появлении под Москвой террористов из ИГИЛ* оказалась неожиданной. Однако именно о ней уже в первые часы после выстрелов в Крокусе официально заявили в США и Германии.

Кадры допроса одного из исполнителей теракта, который признался, что совершил его за деньги - первое, что противоречит представлениям о террористах, как о религиозных фанатиках. Также они были задержаны неподалеку от украинской границы, где для них, по словам Владимира Путина, готовили окно. А главное управление разведки Украины уже было замешано в организации терактов: подрыв фуры с ничего не подозревающим водителем на Крымском мосту, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

«ИГИЛ* готов брать ответственность за любые теракты, в нынешних условиях оно заинтересовано в том, чтобы демонстрировать сохранение своей жизнеспособности» , - отметил Кирилл Семёнов, эксперт российского совета по международным делам, политолог.

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков заявил, что следствие идет, пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия и речь идет только о предварительных данных. Он добавил, что нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств.

Полтора года назад Вилаят Хорасан*, который на Западе называют организатором теракта в «Крокусе», уже взяло на себя ответственность за нападение на российское посольство в Афганистане. Тогда в результате взрыва погибли два сотрудника дипломатической миссии. До этого террористы, во время вывода войск США из Афганистана расстреляли людей, пытавшихся эвакуироваться из аэропорта Кабула. До сих пор крупнейшим терактом за пределами страны был теракт в годовщину убийства иранского генерала Сулеймани.

Полгода назад директор ФСБ Александр Бортников, действительно говорил об угрозе сращивания России Аль-Каиды* и Вилаят Хорасан*. А 7 марта этого года в Калужской области была раскрыта ячейка, члены которой планировали нападение на синагогу в Москве.

*Террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.