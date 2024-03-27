МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опознано 84 погибших в теракте в «Крокусе», среди них пять детей

В числе погибших оказались тела пяти детей от 9 до 16 лет.
Мария Зайцева 2024-03-27 17:57:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших по поводу пропажи родных и близких после террористического акта в «Крокус Сити Холле». Сейчас опознано 84 тела, в их числе оказались дети от 9 до 16 лет. Об этом сообщил СК РФ.

Для установления личностей неопознанных погибших используются молекулярно-генетические экспертизы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин держит под контролем работу следователей по теракту в Красногорске. Он провел оперативное совещание.

Следователи и криминалисты комитета продолжают осмотр места трагедии. Они проводят исследования всей площади с помощью новейших криминалистических средств. Также обсуждаются планы по улучшению антитеррористической и противопожарной безопасности в здании.

Анализируется использование преступниками сети Интернет в планировании и совершении теракта. Информация, изъятая с различных технических устройств террористов, изучается.

Ранее стало известно, что во время теракта погиб глава организации, спасшей более 100 человек при теракте в «Крокусе».

#Теракт #Трагедия #Александр Бастрыкин #Крокус сити холл #крокус
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322