Опознано 84 погибших в теракте в «Крокусе», среди них пять детей

В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших по поводу пропажи родных и близких после террористического акта в «Крокус Сити Холле». Сейчас опознано 84 тела, в их числе оказались дети от 9 до 16 лет. Об этом сообщил СК РФ.

Для установления личностей неопознанных погибших используются молекулярно-генетические экспертизы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин держит под контролем работу следователей по теракту в Красногорске. Он провел оперативное совещание.

Следователи и криминалисты комитета продолжают осмотр места трагедии. Они проводят исследования всей площади с помощью новейших криминалистических средств. Также обсуждаются планы по улучшению антитеррористической и противопожарной безопасности в здании.

Анализируется использование преступниками сети Интернет в планировании и совершении теракта. Информация, изъятая с различных технических устройств террористов, изучается.

Ранее стало известно, что во время теракта погиб глава организации, спасшей более 100 человек при теракте в «Крокусе».