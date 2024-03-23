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Хинштейн: «Рено» подозреваемых в теракте в «Крокусе» нашли под Брянском

По словам депутата ГД РФ, в ходе преследования правоохранители открыли огонь, иномарка перевернулась.
Максим Крюков 2024-03-23 10:41:01
© Фото: tih_win, VK

Автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», обнаружили ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Об этом сообщает председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата Госдумы, одного террориста задержали на месте, остальным удалось скрыться в лесу. Примерно в 3 часа 50 минут правоохранители обнаружили и задержали второго подозреваемого, заявил Хинштейн.

В настоящее время розыск остальных преступников продолжается, в операции участвуют сотрудники всех силовых ведомств, отметил парламентарий. Кроме того, в салоне иномарки нашли пистолет Макарова, магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

#Брянская область #террористы #Задержание #подозреваемые #Александр Хинштейн #Крокус сити холл
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