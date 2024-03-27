Захарова: Киев сделал «грязную» работу за Запад, обвинив РФ в теракте

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад возложил «грязнейшую работу» на киевский режим, заставив Украину обвинить Российскую Федерацию в террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

По словам дипломата, страны Запада сами не стали этого делать, чтобы не стать мировыми изгоями.

«Никому бы не пришло в голову, что в эти минуты, в эти дни кто-то может возложить ответственность на нашу страну, но нашлись такие люди - режим Зеленского», - сказала Захарова на брифинге.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что западные страны поменяли позицию по «Крокусу», чтобы не остаться за бортом. Мария Захарова отметила, что представители стран Запада стали выражать соболезнования после реакции мира на трагедию.

До этого дипломат назвала ангажированной позицию Соединенных Штатов по теракту в «Крокус Сити Холле». Захарова указала на очевидность вовлеченности США, поскольку они не призвали к расследованию, а начали «выводить из-под удара» Украину.