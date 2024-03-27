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Захарова: Запад поменял позицию по «Крокусу», чтобы не остаться за бортом

По словам дипломата, западные представители стали выражать соболезнования после реакции мира на трагедию.
Алексей Курильченко 2024-03-27 11:34:43
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

Представители западных страны оперативно поменяли свою позицию по теракту в «Крокус Сити Холл», чтобы не «остаться за бортом». Западные послы приходят в здание МИД РФ, чтобы выразить свои соболезнования. Это происходит из-за реакции мирового сообщества на трагедию. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В течение двух дней они поменяли свои заявления. Они не снимали предыдущих, они просто сделали нормальные заявления. Они стали приходить в наши посольства, оставлять записи в книгах соболезнований... Они все поняли. Они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, гегемоне, митрополии, мир уже шагнул вперед, и они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии», - заявил Захарова в ходе своей авторской программы на радио Sputnik.

Ранее Захарова заявила, что ангажированность Вашингтона в вопросе теракта в «Крокусе» стала очевидн после того, как он попытался «вывести из-под удара» Украину. Будь Вашингтон не вовлеченным, он бы сразу заявил о необходимости следствия и предъявления фактов, однако таких призывов не звучало, заявила дипломат.

#в стране и мире #Теракт #Мария Захарова #Запад #МИД РФ #Крокус сити холл
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