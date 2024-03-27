Bloomberg: заявление Макрона об отправке войск на Украину выбесило чиновников США

Комментарий президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу отправки войск Запада на Украину вызвал раздражение у американских чиновников и у канцлера Германии Олафа Шольца. По их мнению, это может привести к усилению столкновения с Россией. Об этом в среду, 27 марта, сообщило Bloomberg.

Двусмысленные высказывания Макрона были сделаны для того, чтобы смутить президента России Владимира Путина. При этом чиновники, знакомые с дискуссиями НАТО по Украине, сказали агентству, что намеки Макрона могли иметь обратный эффект.

По словам одного из них, вынуждение Германии публично исключить возможность отправки войск дало президенту Франции убрать «двусмысленность относительно расположения красных линий союзников». Источники Bloomberg добавили, что слова Макрона также не являются разумными с точки зрения того, что некоторые страны уже тайно направили военных на территорию Украины.

Один из многих планов Европы по решению проблем с нехваткой оружия на Украине вызвал раздражение у некоторых союзников Франции. Критики президента заявляют, что тот больше говорит, чем делает.

Ранее президент Германии Олаф Шольц исключил возможность отправки войск европейскими странами.

Во вторник, 26 марта, Франция присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов в третьих странах. Министр обороны страны Себастьян Лекорню высказал намерения направить украинской стороне 78 установок Caesar и 80 тысяч артснарядов.