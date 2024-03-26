Франция планирует направить Украине 78 установок Caesar и 80 тысяч артснарядов

Франция планирует поставить Украине 78 самоходных артиллерийских установок Caesar и увеличить поставки снарядов до 80 тысяч. Об этом во вторник, 26 марта, заявил на пресс-конференции министр обороны страны Себастьян Лекорню. Об этом сообщило AP.

Министр обороны сообщил, что между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании 155-мм самоходных гаубиц Caesar, что даст Франции возможность быстро поставить их. Также Париж планирует направить Украине 80 тысяч снарядов 155-го калибра, ранее поставки были только 30 тысяч.

Также Лекорню заявил, что Франция участвует в инициативе Чехии по поиску запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского Союза.

В начале марта министр иностранных дел Чехии Ян Иреш заявил, что Украина может увидеть первые снаряды в течение нескольких недель в рамках инициативы. Согласно плану, Чехия стремится получить для украинских войск 800 тысяч артиллерийских снарядов. Недавно чешское руководство заявило, что поставки первых снарядов должны начаться не позднее июня. По словам президента Чехии, к инициативе присоединились как минимум 18 стран, включая Бельгию, Данию, Канаду, Нидерланды, США и Норвегию.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает проведение наземной операции на Украине против российских сил.