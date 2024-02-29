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Шольц в очередной раз заявил, что войска НАТО не появятся на Украине

Канцлер сообщил об этом в ходе диалога с гражданами Дрездена.
Глеб Владовский 2024-02-29 22:47:01
© Фото: Sebastian Kahnert dpa Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц повторно сообщил о том, что ни солдаты ФРГ, ни НАТО не будут отправлены на Украину.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время диалога с жителями города Дрезден.

«На украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», -подчеркнул Шольц.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ выпустил видеообращение, в котором он заявлял, что не желает, чтобы конфликт между Россией и Украиной превратился в войну между РФ и НАТО.

#в стране и мире #НАТО #Германия #ФРГ #Переброска войск #СВО
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