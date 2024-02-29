Шольц в очередной раз заявил, что войска НАТО не появятся на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц повторно сообщил о том, что ни солдаты ФРГ, ни НАТО не будут отправлены на Украину.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время диалога с жителями города Дрезден.

«На украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», -подчеркнул Шольц.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ выпустил видеообращение, в котором он заявлял, что не желает, чтобы конфликт между Россией и Украиной превратился в войну между РФ и НАТО.