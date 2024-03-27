МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мурашко: скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

Министр здравоохранения Мурашко отметил, что врачи сделали все возможное.
Игнат Далакян 2024-03-27 15:36:45
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Скончался один из пострадавших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Врачи сделали все возможное», - сказал он.

Таким образом, число жертв террористического акта в «Крокус Сити Холле» достигло 140. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что при теракте погибли 139 человек. Председатель СК РФ добавил, что злодеяние было тщательно спланировано и подготовлено.

Также МЧС России опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе», в котором числятся 120 человек. Ведомство отметило, что перечень будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

#в стране и мире #Теракт #Михаил Мурашко #жертвы #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 