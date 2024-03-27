Мурашко: скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

Скончался один из пострадавших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Врачи сделали все возможное», - сказал он.

Таким образом, число жертв террористического акта в «Крокус Сити Холле» достигло 140. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что при теракте погибли 139 человек. Председатель СК РФ добавил, что злодеяние было тщательно спланировано и подготовлено.

Также МЧС России опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе», в котором числятся 120 человек. Ведомство отметило, что перечень будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.