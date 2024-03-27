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К «Крокусу» приносят номерки из гардероба, шоколад и мандарины

К концертному залу граждане подходят каждый день, они приносят цветы, мягкие игрушки, шоколад, а сегодня появились даже номерки из гардероба.
Анастасия Бобылева 2024-03-27 11:15:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы актуальные кадры с мемориала у сгоревшего в результате теракта здания «Крокус Сити Холл». Люди начали приносить номерки из гардеробной к месту трагедии.

К мемориалу неравнодушные россияне приносят цветы и мягкие игрушки, а также мандарины и шоколад. Помимо этого, там можно увидеть фигурки ангелов. Каждый день люди подходят к «Крокусу», чтобы почтить память погибших при теракте.

Сегодня стало известно, что в результате трагедии погиб глава студенческой организации, члены которой спасали людей во время нападения. Им удалось спасти более 100 человек, однако Андрей Сыропятов, руководивший операцией, выбраться не смог. Всего, по актуальной на вечер 26 марта информации, в списке от МЧС РФ числятся 120 погибших при теракте.

#Теракт #«Мемориал» #наш эксклюзив #Крокус сити холл
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