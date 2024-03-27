В «Крокусе» погиб глава организации, спасшей более 100 человек при теракте

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб Андрей Сыропятов - глава студенческой организации, члены которой спасли сотни людей во время нападения. Имя руководителя указано в списке погибших, который опубликовало Министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

Как сообщает РИА Новости, в день нападения на смену вышли 105 сотрудников организации, они работали гардеробщиками и билетерами. Двое из них в момент нападения вывели из здания людей, находившихся на минус первом этаже. Сыропятов руководил эвакуацией по рации, но позже пропал.

Ранее МЧС РФ опубликовало список с именами погибших при теракте. В актуальном на вечер 26 марта перечне числятся 120 человек.

До этого в докладе президенту России Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил, что количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек.