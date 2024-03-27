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В «Крокусе» погиб глава организации, спасшей более 100 человек при теракте

Андрей Сыропятов руководил эвакуацией людей, но сам он выбраться не смог.
Алексей Курильченко 2024-03-27 10:23:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб Андрей Сыропятов - глава студенческой организации, члены которой спасли сотни людей во время нападения. Имя руководителя указано в списке погибших, который опубликовало Министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

Как сообщает РИА Новости, в день нападения на смену вышли 105 сотрудников организации, они работали гардеробщиками и билетерами. Двое из них в момент нападения вывели из здания людей, находившихся на минус первом этаже. Сыропятов руководил эвакуацией по рации, но позже пропал.

Ранее МЧС РФ опубликовало список с именами погибших при теракте. В актуальном на вечер 26 марта перечне числятся 120 человек.

До этого в докладе президенту России Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил, что количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек.

#Теракт #Трагедия #Крокус сити холл #Андрей Сыропятов
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