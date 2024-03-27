МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МЧС показало видео с камеры, обнаружившей воду в скважинах рудника «Пионер»

Судьба 13 горняков, находящихся под завалами, до сих пор неизвестна.
Анастасия Бобылева 2024-03-27 10:35:46
© Фото: mchs_official, telegram © Видео: mchs_official, telegram

В трех скважинах из четырех на руднике «Пионер» в Амурской области обнаружили воду. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что первая скважина пробурена на 170 метров от поверхности, вторая - на 175, третья - на 150, во второй, помимо воды, обнаружен лед. Четвертую скважину продолжают бурить, осталось 80 метров, ее глубина - 295 метров.

В операции участвуют 226 сотрудников МЧС России и используется 29 единиц техники. Специалисты приняли решение использовать две установки для исследования нижележащих горизонтов.

О судьбе рабочих, оказавшихся под завалами в результате обрушения на руднике «Пионер» 18 марта, ничего не сообщается. Директора рудника заключили под стражу на два месяца, его обвиняют в нарушении норм безопасности.

#в стране и мире #Обвал #рудник #скважина #рудник пионер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 