МЧС показало видео с камеры, обнаружившей воду в скважинах рудника «Пионер»

В трех скважинах из четырех на руднике «Пионер» в Амурской области обнаружили воду. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что первая скважина пробурена на 170 метров от поверхности, вторая - на 175, третья - на 150, во второй, помимо воды, обнаружен лед. Четвертую скважину продолжают бурить, осталось 80 метров, ее глубина - 295 метров.

В операции участвуют 226 сотрудников МЧС России и используется 29 единиц техники. Специалисты приняли решение использовать две установки для исследования нижележащих горизонтов.

О судьбе рабочих, оказавшихся под завалами в результате обрушения на руднике «Пионер» 18 марта, ничего не сообщается. Директора рудника заключили под стражу на два месяца, его обвиняют в нарушении норм безопасности.