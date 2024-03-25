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Более 20 пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц

Еще 96 пострадавших остаются в больницах Москвы и Московской области.
Никита Черненко 2024-03-25 17:27:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Из медицинских учреждений выписали 23 пострадавших во время теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на данные Минздрава Московской области.

«По последним данным на 15.00 25 марта, в больницах после теракта в Crocus City Hall остаются 96 человек, 23 пострадавших выписали», - сообщает телеканал.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список 76 госпитализированных после теракта в «Крокусе». На сайте Депздрава также напомнили о работе горячей линии, позвонив по которую можно узнать о состоянии пострадавших.

Басманный суд заключил под стражу четырех обвиняемых по делу о совершении теракта в «Крокус Сити Холле», каждого из фигурантов арестовали до 22 мая 2024 года. Отмечается, что заседания по каждому из подсудимых прошли в закрытом формате в целях безопасности.

#в стране и мире #Теракт #пострадавшие #выписали #Крокус сити холл
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