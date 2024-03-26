Российский МИД отреагировал на заявление американских коллег относительно причастности Киева к теракту, произошедшему 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией указала, что Госдепартамент США сменил привычное «хайли лайкли» (highly likely), избрав новую форму доказательной базы под названием «не было, и точка».

«Госдепартамент: "Никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка". "Не было, и точка" - новая форма доказательной базы, пришедшая на смену "хайли лайкли"», - цитирует Захарову «Лайф».

В воскресенье, 24 марта, российский дипломат ответила представителю американского СНБ (Совета национальной безопасности) о непричастности киевских властей к теракту. Тогда Эдриенн Уотсон исключила причастность Украины к трагедии в «Крокус Сити Холле» и заявила, что ответственность за это несет ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Парировав, Захарова призвала рассматривать как улику любые заявления от Вашингтона, оправдывающие киевский режим.

Как сообщалось 25 марта, Кремль не прокомментировал версию о причастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе». Официальный представитель Дмитрий Песков отметил, что ориентироваться стоит на данные следствия и информацию от российских правоохранительных органов.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.