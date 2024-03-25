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В Кремле не стали комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные российских правоохранительных органов.
Максим Крюков 2024-03-25 12:25:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать версию о том, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастна группировка ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

Представитель Кремля призвал ориентироваться на данные следствия и информацию от российских правоохранительных органов.

Песков также сообщил, что Владимир Путин продолжает получать доклады по линии всех служб о последствиях террористического акта в «Крокусе». По его словам, сегодня глава государства проведет совещание, темой которого станут меры поддержки пострадавших в результате нападения террористов. В нем примут участие представители силовых структур, социального блока кабмина, а также власти столицы и Московской области.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила представителю Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, которая исключила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и заявила, что ответственность за произошедшее несет ИГИЛ*. По словам российского дипломата, пока не завершится следствие по делу о кровавом теракте, любые заявления от Вашингтона, оправдывающие киевский режим, должны рассматриваться как улика.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #Кремль #ИГИЛ #Дмитрий Песков #версия #причастность #Крокус сити холл
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