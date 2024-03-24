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Захарова ответила представителю СНБ о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

Пока не завершится следствие по делу о теракте в «Крокусе», любые заявления от Вашингтона, оправдывающие Киев, должны рассматриваться как улика, заявила Мария Захарова.
Максим Крюков 2024-03-24 11:38:01
© Фото: Alexey Belkin, Business Online, Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, которая исключила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и заявила, что ответственность за нападение на людей в концертном зале несет ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

По словам Захаровой, пока не завершится следствие по делу о теракте в «Крокусе», любые заявления от Вашингтона, оправдывающие киевский режим, должны рассматриваться как улика.

«Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет», - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, предполагаемых исполнителей теракта задержали накануне в Брянской области. Подозреваемые планировали пересечь границу РФ и Украины. Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам заявил, что террористы двигались в сторону Украины, где с их стороны, предварительно, было подготовлено «окно» для перехода границы. Глава государства отметил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Теракт #сша #Киев #Мария Захарова #Вашингтон #причастность #Крокус сити холл
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