Пробурена пятая шахта: как продвигаются поиски горняков в Приамурье

Пятую разведывательную скважину начали бурить на шахте «Пионер» в Приамурье. Больше недели там идут поиски шахтеров. Результаты обследований двух скважин показали, что внутри выработки находится вода вперемешку с илом и льдом. Однако спасатели не теряют надежды.

В пробуренной сегодня скважине не обнаружили свободного места. Керн, извлеченный из выработки, показал, что она заполнена пульпой со льдом, также как и две другие.

Данных всё ещё не достаточно для полной картины. Ответа на вопрос затоплена шахта целиком или только ее часть пока нет. Бурение четырех скважин ведётся круглосуточно. Губернатор Амурской области сообщил, что на Пионере решили пробивать пятую скважину с использованием станка подземного бурения.

Первую скважину решили углубить до 320 метров. В запланированную выработку, где предположительно находятся горняки, попала и вторая буровая установка. Подземная установка достигла точки назначения, ее перебросят на другой участок. Несмотря на то, что работа идет на максимальной сложности, процесс остается затруднительным.

Начальник геологического отдела Константин Соломатин заявил, что порода твердая и бурить ее тяжело, приходится использовать алмазную коронку.

Данные телеинспекции, полученные накануне, подтвердили возможность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера. Мониторинг его чаши и контроль уровня воды ведется круглосуточно.

Накануне на руднике Пионер, где 18 марта произошел обвал, задержали управляющего Алексея Бирюкова. Ему вменяют статью 216 УК РФ – нарушение требований безопасности в проведении работ. Также в отношении двух сотрудников Дальневосточного Ростехнадзора возбудили уголовное дело по статье халатность.

Следствием предварительно установлено, что шахта работала с грубыми нарушениями, которые и привели к ЧП. Судьба 13 горняков, заблокированных внутри до сих пор неизвестна. В Амурскую область прибыли их семьи, родных постоянно информируют о ходе спасательной операции.